Bobô, Henrique Almeida, Kayke. Qual será o próximo número 9?

Em sagrado ano de Copa Libertadores da América, o Grêmio, pentacampeão da Copa do Brasil, custeia uma passagem para o brasiliense Kayke, 28 anos, 10 de carreira e 13 clubes.

Ele nunca passou mais de duas temporadas completas com a camisa de um mesmo clube. Seu problema? Falta de gols. Estava no Japão. Não foi feliz no Yokohama Marinos.

Não é o grande nome, o camisa 9 ideal, que a torcida imaginava e esperava no começo do novo ano.

O Grêmio não poderia abrir a temporada de chegadas e partidas com Kayke no Aeroporto Salgado Filho. É um erro estratégico.

O atacante segue a linha de Bobô e Henrique Almeida. Desembarca sem animar. A dupla não deixou ninguém contente em 2016. Piorou depois.

Kayke não anima nem mesmo os jornalistas cariocas que o conhecem bem dos seus anos de Flamengo. Mas recebeu elogios do seu ex-treinador Nei Franco.

Kayke Moreno de Andrade Rodrigues é uma aposta muito, mas muito particular, de Renato e Valdir Espinosa, que conhecem o jogador formado na Gávea e o acompanharam mais de perto quando defendia o Flamengo. A direção só disse sim. Todas as contratações passarão pelo ok da dupla, que tem o absoluto apoio da direção depois do recente título brasileiro. Eles mandam no futebol gremista.

Na falta de um executivo de futebol, é tudo com Renato e Espinosa



