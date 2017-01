Clube gaúcho precisa de R$ 5 milhões para concluir arena

Luiz Zini Pires

O Cruzeiro, que era de Porto Alegre e se mudou para Cachoeirinha, vai jogar o Gauchão em Gravataí. Alugou o Antônio Vieira Ramos, o Vieirão.



Investe R$ 20 mil mensais na casa emergencial enquanto o seu estádio não fica pronto. É neste espaço de 7 mil lugares que receberá o Grêmio, no dia 25 de fevereiro.

O clube precisa R$ 5 milhões para finalizar as obras, 80% concluídas. Já foram gastos R$ 10 milhões na arena de 16 mil espectadores.

Um fundo de investimento dos EUA procurou o Cruzeiro em 2016. Ajudaria na conclusão do maior estádio da Região Metropolitana, o quinto da história do clube, e em troca administraria as categorias de base.

As negociações não andaram como os cruzeirenses esperavam. O saudoso colega Moacyr Scliar, o escritor, era torcedor do time..

As obras da arena começaram em 2010. Deveriam estar concluídas em 2014. A previsão dos mais otimistas é 2018.