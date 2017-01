Como Danilo Fernandes pode conquistar Tite e a Seleção

Luiz Zini Pires

Nas longas conversas com jornalistas gaúchos, Tite sempre elogia Danilo Fernandes. Faz questão de citar o nome do jogador.

Destaca as suas qualidades como atleta e homem. O admira. Fala que, no vestiário, o número 1 colorado é um agregador e uma referência, que todos podem contar com ele.

O goleiro paulista de 28 anos é um dos raros da lista de atletas de times brasileiros com ótimas chances de frequentar a Seleção que disputará a Copa do Mundo da Rússia de 2018. Receberá novas chances no Brasil se mostrar contra a Colômbia, no Rio, as mesmas qualidades que exige no Inter.



Tite o conhece do Corinthians. Sabe do seu potencial e do seu crescimento como jogador de futebol nas últimas duas temporadas.

Danilo é um dos líderes do vestiário colorado. Será decisivo na campanha de 2017. É um dos melhores goleiros do Brasil. Acho que é o melhor. A Série B pode prejudicá-lo, reduzir a sua visibilidade. Mas Tite sabe que ele é, conhece seu potencial.