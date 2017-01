Como o encrenqueiro Kazim trocou o Coritiba pelo Corinthians

Luiz Zini Pires

Garoto corajoso, forte e encrenqueiro de Leytonstone, no oeste de Londres, filho de mãe turca e pai inglês Colin Kazim-Richards descobriu sua vocação no pequeno Interwood. Chegar aos infantis do grande Arsenal foi um pulo. Tinha 10 anos e corpo de 13. Ficou três temporadas.

Depois, começou a andar. Passou por Bury, Brighton & Hove Albion e Sheffield United.

Aos 20 anos, em 2007, agentes turcos o encaminharam ao Fenerbahçe, quando jogou ao lado do brasileiro David e foi treinado por Zico. Logo foi apontado como uma das jovens revelações do continente. Destro e alto, bom chute de pé direito, certeiro nas cabeçadas, fez gols como um atacante centralizado e quando atuou pelos lados.



Ganhou o posto único de ídolo. Os fãs o chamavam de "Kazin Benzema", o comparavam ao goleador francês Karin Benzema. Disputou a Liga dos Campeões. Foi titular da seleção turca numa Eurocopa.

Sua fama não ficou concentrada nas quatro linhas. Saiu. O bad boy brigou com torcedores. Sumiu do clube. Enfrentou e xingou árbitros. Criou problemas em série na Turquia. Atacou os gays quando atuava na Inglaterra. Ameaçou jornalistas na Holanda. Deixou um rastro de encrencas em 12 anos de carreira por seis países. Então, começou a rodar de novo. O Brasil é o mais recente porto.

Antes de chegar ao Corinthians, seu novo time, passou pelo Coritiba, que o revelou ao Brasil na temporada passada, já com 30 anos, e por clubes na Grécia, na Inglaterra, outra vez, na França e na Escócia.

O inglês naturalizado turco Kazim, 25 jogos pelo Coxa, três gols e quatro assistências, custou R$ 1,2 milhão ao Timão. Fará dupla de ataque com o ex-colorado Jô, outro encrenqueiro famoso.

Sua vida em Curitiba não fugiu das quatro linhas. Casado com uma brasileira está mais calmo, calmo, arranha o português e não cansa de elogiar o Brasil. Está concentrado no futebol. Sua vida começará de novo aos 30 anos, como jogador do time que tem a segunda maior torcida do país.