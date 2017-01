Como o lateral Léo Moura se comporta no vestiário

Luiz Zini Pires

Quem trabalhou com Léo Moura, 38 anos de idade, 20 de carreira e 15 clubes, só elogia o comportamento do novo reforço gremista no vestiário.

O lateral direito (e meia) é classificado como pacificador e agregador. Bom de vestiário.

Está sempre disposto a ajudar colegas, treinadores e dirigentes. Mas não é um líder nato. No Flamengo (2005-2015), foi capitão mais pelo tempo de clube do que por exercer uma grande liderança junto aos colegas.

Léo Moura é um jogador da confiança de Valdir Espinosa, que o levou para trabalhar ao seu lado no Metropolitano, de Santa Catarina, no ano passado. A parceria durou um mês e seis jogos.

O jogador foi defender o Santa Cruz, de Recife, depois, mas não se afastou de Espinosa.



Sua utilidade ao time é diferente. Precisará provar.