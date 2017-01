Como os asiáticos planejam invadir o Beira-Rio em 2017

Luiz Zini Pires

A tailandesa Carabao Tawandang, nova patrocinadora do Flamengo e com quem fechou um parceria de R$ 200 milhões, sondou o Inter, segundo executivos do mercado. Deseja ocupar as mangas das camisas de jogo e de treino do time, entre outros espaços.

O logo não seria necessariamente do drink energético da Carabao. A empresa, que atua nos mercados da Europa, da Ásia, da África e do Oriente Médio, contatou a gestão que deixa o Beira-Rio nesta terça. Gostaria de alugar a manga dos uniformes. Usar o ponto estratégico para anunciar diferentes produtos do portfólio da empresa, sempre dependendo da visibilidade do jogo. O nome do produto mudaria. Não seria fixo, como a Tramontina foi num passado recente.

A Carabao não mira apenas as camisas. Mira os mais de 100 mil sócios do clube com olhos gulosos. Imagina oferecer produtos e serviços, alguns exclusivos. Conversou com executivos do Banrisul. Numa parceria, deseja atrair o sócio colorado.