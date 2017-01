Como os milhões da China mexem com a cabeça de um atacante

Luiz Zini Pires

Diego Costa e Antonio Conte discutiram no vestiário do Chelsea. O brasileiro naturalizado espanhol não queria treinar. Alegou dores nas costas.

O treinador italiano mandou o atleta aos médicos na semana passada. Os especialistas não constaram nada grave. Conte repetiu a ordem. O atacante recusou. A sensação no vestiário foi de ruptura.

Então, foi afastado da 21ª rodada da Premier League.

O técnico negou a informação que os jornais ingleses publicaram no final de semana, antes da vitória do líder Chelsea sobre o Leicester, ex-sensação do futebol britânico. Disse que está tudo bem entre os dois, tudo ok, sem problemas.

Pode estar, mas a cabeça do jogador vive na China. O Tianjin Quanjian, dos brasileiros Geuvânio e Jadson, ex-Luis Fabiano, ofereceu um contrato de espetaculares R$ 9,5 milhões por mês – é, mensais – ao goleador da Premier League 2016-2017.

Ao Chelsea, os chineses estão dispostos a pagar irrecusáveis R$ 310 milhões.