Dupla Gre-Nal libera rico espaço na camisa para atrair novos parceiros

Luiz Zini Pires

Jogadores mostram as mangas das camisas livres de anunciantes num dos pegados Gre-Nais de 2016 Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS

Os espaços nas mangas das camisas de jogo da dupla Gre-Nal continuam vagos. Desde a saída da Tramontina, no verão de 2016, Grêmio e Inter não encontraram parceiros dispostos a anunciar no manto sagrado das duas equipes, que tem o Banrisul como patrocinador master.

A empresa gaúcha com foco mundial despejava anualmente R$ 2,5 milhões nos cofres dos clubes mais populares do Estado. O dinheiro era bem-vindo.

Fontes do mercado consultadas pela coluna dizem que a negociação conjunta desta vez pode ser mais complicada do que normal. Os dois clubes viverão realidades distintas na nova temporada.

O Grêmio tem como cenário, em 2017, a Série A e a Libertadores, o que poderia trazer, para os otimistas, um investimento de até R$ 4 milhões numa negociação especial.

O Inter caiu de divisão. Perdeu visibilidade no Brasileirão. Por outro lado, a rivalidade local continua a mesma e a fidelidade da torcida colorada é sempre levada em conta e destacada.

O mercado do futebol sentiu a crise do país, como todos os setores. O varejo recuou mais. Os investimentos em publicidade em todos os segmentos estão travados neste primeiro semestre de 2017.

Muitos clubes, porém, tentam sensibilizar o mercado quanto ao investimento em mídia esportiva, especialmente os oito brasileiros que disputarão a Libertadores 2017. Falam da grande exposição da marca e do notável engajamento do fã de futebol.

O Grêmio e Umbro marcaram um encontro na próxima semana para acertar a data de lançamento dos uniformes da coleção 2017. Uma das ideias é apresentar as camisas tricolor e branca no começo de março, na estreia do time na Copa Libertadores da América.