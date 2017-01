Dupla Gre-Nal recebe mais de 200 ofertas de jogadores em 30 dias

Luiz Zini Pires

Marcelo Medeiros, presidente do Inter, e Roberto Melo, número 1 do futebol

A dupla Gre-Nal recebeu o oferecimento de mais de 200 jogadores do Brasil e do Exterior nos últimos 30 dias, entre dezembro e janeiro.

As sugestões são diárias, insistentes, e chegam via empresários, dirigentes, sócios dos clubes, amigos e conhecidos.

Os homens do futebol, gremistas e colorados, são alcançados por celular, WhatsApp, e-mail, Twitter. Falta tempo para atender a todos.

Muitas vezes, manhã, tarde ou noite, recebem uma lista, algumas com mais de meia dúzia de nomes. Os agentes acenam com jogadores de todas as posições, jovens e experientes, homens de seleção ou não, brasileiros e estrangeiros, com vivência em clubes da América do Sul e da Europa.

Entre o final de dezembro e o começo de janeiro, antes da pré-temporada, é o período que os dirigentes mais trabalham. Começam antes mesmo de assumirem os cargos no clube, logo que seus nomes são revelados pela imprensa.

O sucesso de um time de futebol na Libertadores, na Série A ou B do Brasileirão, ou no campeonato estadual, depende do acerto nas contratações de começo de temporada. A sintonia dos clubes com os agentes precisa ser fina, ética e precisa.

Grêmio e Inter são donos de banco de dados com centenas e centenas de jogadores de dezenas de países.

Quando o nome interessa, acessam o currículo do eleito.

O problema dos dois clubes gaúchos é idêntico no começo de 2017. Falta dinheiro para contratações.