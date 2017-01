Especialista analisa o ranking das torcidas de Grêmio e de Inter 

Luiz Zini Pires

O paulistano Emerson Gonçalves, 62, especialista em marketing e comunicação, titular do blog Olhar Crônico Esportivo, presente desde 2008 no globoesporte.com, acompanha com especial atenção as pesquisas que avaliam o tamanho das torcidas dos grandes clubes brasileiros.

Abaixo, ele mergulhou no ranking brasileiro de torcidas e analisa a movimentação de fãs gremistas e colorados. Acompanhe.

Como você analisa os rankings das torcidas dos grandes clubes brasileiros?

As maiores torcidas, até a 13ª ou 14ª, estão relativamente estáveis. De maneira geral não há uma movimentação consistente para cima ou para baixo que seja consistente e suplante as margens de erro de cada pesquisa (a margem de erro tende a ser menor para os percentuais extremos). Essa acomodação deixa o Vasco como a quinta maior torcida, atrás do Palmeiras. Como apontei em post recente no Olhar Crônico Esportivo, Cruzeiro e Grêmio vêm disputando a posição seguinte à do Vasco, com variações entre um e outro dependendo da pesquisa. Aparentemente, as torcidas de Sport, Bahia e Vitória vêm se consolidando e aparecendo mais nas pesquisas nacionais, denotando um provável aumento no interesse de parcelas mais jovens pelo futebol de seus próprios Estados.



E o comportamento da dupla Gre-Nal, as duas grandes torcidas do Rio Grande do Sul? Você pode comentar?

Se a torcida gremista briga pela sexta posição, principalmente com o Cruzeiro, a do Inter vem numa disputa com Santos e Atlético-MG, com os três se alternando entre a oitava e a 10ª posição.

O que as pesquisas dizem?

Entre 1993 e 2014, pegando somente as pesquisas Datafolha, a torcida do Grêmio oscilou entre 3% e 4%, ao passo que a do Inter se manteve entre 2% e 3%, sem picos para cima ou para baixo. Pela Datafolha de 2014, o Grêmio tinha 22% dos torcedores de futebol da Região Sul e o Inter, 18%. As duas torcidas apareciam com 1% dos torcedores do Centro-Oeste, ou seja, uma caracterização fortemente regional.

Como você enxerga gremistas e colorados no cenário nacional?

A pesquisa Pluri Stochos, de 2013, mostrava o Grêmio com 18,9% dos torcedores da Região Sul e o Inter com 16,4%. Os dois times não apareceram nos números do Centro-Oeste, caracterizando, igualmente, uma dimensão regional, com a força maior, logicamente, no Rio Grande do Sul, seguido por bons índices em Santa Catarina (principalmente região Oeste). No Paraná, Estado com boa população, as torcidas dos times do Rio Grande do Sul se concentram no sul e sudoeste.

A migração gaúcha ajudou?

Essas participações fora do Rio Grande do Sul são provocadas pela migração gaúcha para as áreas de fronteiras agrícolas em expansão, como aconteceu com o Paraná há algumas décadas e, já no quarto final do século passado, principalmente, com áreas dos dois Mato Grosso, mais Rondônia e alguns bolsões na Bahia, Piauí e Maranhão. Falando apenas pelo meu conhecimento dessas regiões, as famílias gaúchas torciam de forma unânime por Inter ou Grêmio, seguindo, basicamente, a torcida do patriarca. Já nas minhas ultimas viagens por essas regiões, entre 2005 e 2012, 2013, já foi possível perceber que uma parte (ainda pequena) da rapaziada mais nova torcia por algum time paulista, principalmente, ou carioca. Isso, repito, é apenas observação pessoal, sem o mínimo valor estatístico.

E o fator Europa? Seus grandes clubes estão quase todos os dias na TV.

Os grandes clubes europeus estão crescendo no Brasil. Nossos grandes clubes, de norte a sul, precisam atentar para esse movimento e dar-lhe a devida importância. Não é catastrófico, avassalador, mas está presente, não pode ser ignorado. Ao mesmo tempo, há um crescimento de grandes nomes, grandes marcas de futebol, como Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, que são times com torcida por todo o país que precisa ser, igualmente, olhado com cuidado.



O que significa a queda do Inter para Série B?

A forte identidade de Grêmio e Inter com o Rio Grande e as tradições gaúchas são forças poderosas e, ao mesmo tempo, obstáculos quando se pensa em torna-los nacionais. Imagino que esses clubes devem, acima de tudo, buscar caminhos para uma operação sustentável, com picos para cima ditados pelo futebol e sua magia, mas sem os picos negativos. Grandes clubes não podem permitir que seus times desçam de divisão. Digo isso há tempos e não agora porque o Inter caiu. Ora, títulos têm que ser consequência de bons trabalhos, boas gestões, e não objetivos a serem atingidos a ferro e fogo... O "ferro e fogo" acabam levando à ruína, e natural e paradoxalmente, ao total fracasso na busca por títulos.

O pentacampeonato da Copa do Brasil ajudará o Grêmio de alguma forma?

O Inter viveu um belíssimo ciclo, mas se perdeu na gestão, em movimento quase simultâneo e muito parecido com o vivido pelo São Paulo, por exemplo. O bom trabalho de gestão e o comando técnico do futebol com o Roger levaram o Grêmio a uma conquista importante como essa da Copa do Brasil (na minha visão, essa conquista tem mais a ver com o trabalho paciente e bem feito do Roger do que com os rompantes entusiasmados de Renato). Vencer uma Copa, todavia, mesmo que uma Libertadores, não significa, necessariamente, que tudo esteja correndo bem, que o clube esteja em ordem e assim possa se manter.