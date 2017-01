Fifa promete mudar a história do futebol mundial em 2017 

Luiz Zini Pires

Um maranhense representa o Brasil, a CBF e a Conmebol no novo Conselho da Fifa, ex-Comitê Executivo. Como Marco Polo Del Nero não pode deixar o país, Fernando Sarney, 61 anos, filho do ex-presidente José Sarney, estará ao lado de mais 36 dirigentes que poderão mudar a história do futebol entre segunda e terça-feira da semana que vem, em Zurique, na Suíça.

No seu mais ousado movimento, Gianni Infantino, presidente da Fifa desde fevereiro, pretende mudar o formato de disputa da Copa do Mundo, um negócio de R$ 3,3 bilhões. Alterar o número de participantes, passando de 32 para 48 seleções. Antes, o conselho precisa aprovar.

Funcionaria assim: as 16 melhores equipes das eliminatórias das seis confederações garantiriam classificação direta ao torneio. Depois, um playoff envolveria mais 32 seleções. Sairiam 16, que se uniriam às 16 já garantidas, o que levaria aos 32 participantes, número adotado desde 1998.

As partidas para definir estes 16 participantes serão disputadas em dias prévios ao Mundial e no país-sede da Copa. Não afetará o calendário do futebol. Os jogos de cada seleção ocuparão as duas semanas nas quais os atletas estarão à disposição das suas respectivas seleções.

O suíço Infantino, ex-secretário-geral da Uefa e braço-direito do ex-poderoso francês Michel Platini, que caiu em desgraça no mundo da bola, afirma que a missão da Fifa é "desenvolver o futebol e buscar soluções para isso".

Os Mundiais da Rússia de 2018 e do Catar de 2022 devem continuar com 32 seleções. O torneio de 2026, possivelmente nos EUA, receberia o novo e revolucionário formato.

O novo conselho, que decidirá tudo, não está 100% de acordo com o presidente. Um grupo entende que a competição perderia qualidade técnica com tantas seleções. Outro discorda. Acha que geraria mais dinheiro. As redes de TV apoiam a mudança.

Parte dos mais de 200 países associados à Fifa, como a CBF, defendem a alteração. A poderosa Associação dos Clubes Europeus (ACE) acha a ideia "inaceitável". Entende que os jogadores, já exaustos depois de uma temporada inteira, precisaria jogar um número maior de partidas.

Se pudesse, a ACE faria um torneio com 24 seleções, assim como era no século passado.