Grêmio da Libertadores aproveita o verão e mergulha no mercado da Série B

Luiz Zini Pires

Jael, o Cruel, é um escolha muito particular do treinador Renato

Jael, o Cruel, é um escolha muito particular do treinador Renato Foto: Leo Munhoz / Agencia RBS

O agente Hamilton Bernard criticou o Grêmio pela alta rotatividade de dirigentes no departamento de futebol na semana passada. O clube engoliu. Fez que não escutou uma só palavra.

Então, começou a negociar de verdade com Bernard.

A direção tricolor acertou com o empresário, o mesmo do promissor Pedro Rocha, a contratação de Jael. O atacante defendeu 14 clubes de quatro países nos últimos nove anos. Nunca fugiu da normalidade. Será uma milagre se o centroavante fizer sucesso na Arena.



Nos primeiros 18 dias de 2017, Renato abraçou quatro reforços para uma das mais importantes e difíceis temporadas do Grêmio dos últimos tempos, com Gauchão, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Aceitou um lateral da Série C, Léo Gomes, e um volante, Michel, e um atacante, Jael, da Série C. O lateral Léo Moura era da A, mas caiu para a B com o Santa Cruz.

O Grêmio começa 2017 no clássico ponto morto. A torcida quer mais. Exige. Basta acompanhar as manifestações nas redes sociais.

A direção de futebol ainda não conseguiu atrair um só reforço de alta qualidade neste começo de temporada.