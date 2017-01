Grêmio é o mais ingênuo entre os 47 clubes da Libertadores 2017

Luiz Zini Pires

A feliz torcida gremista do final de 2016, campeão da Copa do Brasil, pede um time mais qualificado na nova temporada

A pré-temporada 2017 começou. Os clubes foram ao mercado. Nem todos estão felizes. Podem começar o novo ano com o time ainda mais qualificado.

Entre os oito brasileiros garantidos na Copa Libertadores da América, edição 2017, o Grêmio é o mais atrasado – claro, a enlutada Chapecoense é um caso especial.

Mesmo o Botafogo, um dos mais endividados entre os grandes do país, foi ao mercado com tudo. Importou o argentino Montillo. O Flamengo não ficou atrás. Atraiu Conca. Acertou com Rômulo. Promete mais dois atacantes.

Não ter dinheiro em caixa, fora o Palmeiras, time de banqueiro e que se reforçou com qualidade, é normal no Brasil. Não possuir criatividade é atípico.

A falta de um executivo experiente, qualificado, é um atraso confirmado na vida tricolor. Os negócios batem no poste e voltam. Não que o executivo precise ser um especialista só em contratações, afinal quem decide, quem assina o cheque, é o dirigente. Mas o profissional pode fazer a gestão no departamento de futebol, criar funções, definir papéis. Evitar que um jogador desembarque no aeroporto, não se acerte com os dirigentes e tome o avião de volta no outro dia. Mico.

O dirigente político não podem dedicar todo o seu tempo ao clube. Não recebe salário. É um apaixonado pelo clube. Precisa trabalhar. Ganhar a vida.

Quem melhor contratou foi Flamengo e Palmeiras que, coincidentemente, empregam os dois melhores executivos de clubes de futebol do Brasil: Rodrigo Caetano e Alexandre Mattos.