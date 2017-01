Inter perde para a Chapecoense no ranking digital dos clubes do Brasil

Luiz Zini Pires

No ranking digital dos clubes brasileiros da primeira quinzena de janeiro, liderado por Corinthians, com 17.847.622 seguidores, e Flamengo, 16.839.363, o Grêmio é o sexto colocado. Só está atrás de três forças paulistas: São Paulo, Palmeiras e Santos.

Na soma do Facebook, Twitter e Instagram, o tricolor exibe 5.568.673 seguidores.

A surpresa da nova relação divulgada nesta segunda-feira pelo Ibope Repucom é a Chapecoense, agora sétima colocada no ranking nacional das mídias sociais do futebol, com 5.382.799, e segunda do sul do país.

O clube catarinense superou até mesmo o Inter.

Com 3.965.236 seguidores, o Colorado ocupa 11º posição, mas ganha de times importantes como Fluminense, Sport e Botafogo, entre outros.