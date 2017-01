Inter vai a São Paulo conversar de perto com executivos da Nike 

Luiz Zini Pires

Dirigentes do Inter encontrarão executivos da Nike no final do mês em São Paulo. Conhecerão os modelos das novas camisas, a clássica vermelha e a branca número 2, que serão apresentadas no começo de maio e já foram aprovadas pela direção anterior.

Pretendem definir também a data de lançamento dos uniformes e saber do preço das duas camisas. É a Nike que define os valores.

A nova gestão do clube deseja saber também do desenhos dos modelos de 2018, já definidos pela marca norte-americana desde o ano passado e que receberam o ok dos dirigentes que trabalharam ao lado de Vitorio Piffero.

Nesta primeira aproximação, os dirigentes gaúchos esperam rediscutir o período de lançamento dos mantos colorados, mesmo sabendo que o cronograma da empresa respeita o calendário europeu de futebol.

O VP de Marketing e Mídia do Inter, Gildo Sibemberg, que tem experiência no ramo do varejo, gostariam que os uniformes estivessem disponíveis antes do Natal e não no quinto mês do ano. Camisas de clubes são presentes certos nas festas de finais de ano. A venda cresceria, o que seria bom para todos, Inter, torcedores e Nike