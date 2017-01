João Patrício Herrmann: "O Inter precisa se comunicar melhor"

Luiz Zini Pires

A Série B é só o começo. O Inter, 107 anos de história, precisa reconquistar a simpatia de milhões de pessoas nos próximos meses. O clube foi atacado nas redes sociais, sofreu criticas de torcedores de todas as cores e da mídia em geral depois de desastrosas declarações em sequência de dirigentes que deixarão o Beira-Rio amanhã.

Contatei o vice-presidente eleito do clube, o administrador de empresas João Patrício Herrmann (acima), 48 anos, conselheiro desde 1988 e com experiência em vários setores do Beira-Rio, da administração ao futebol. Filho de um colorado histórico, o ex-presidente Eraldo Herrmann (1974-1975), líder do primeiro título nacional, João Patrício está otimista. Promete mudanças profundas e entende que o Inter também erra feio ao não saber se comunicar.

João Patrício Herrmann é conselheiro do Inter desde o final dos anos 1980 Foto: Reprodução / Facebook

O que é precisa fazer para exibir o verdadeiro Inter nos próximos meses?

Nossa primeira ação será tentar recuperar a imagem do clube, que ficou muito desgastada nos últimos tempos por uma série de fatores. O Inter precisa ser ele mesmo. Deve voltar às suas raízes. Ser um clube humilde. O Inter é historicamente chamado de o clube do povo e é mesmo. Vamos seguir nossos reais valores. Precisamos tratar bem as pessoas, melhorar a nossa relação com todos. A imagem atual não condiz com a verdade. O Inter não é assim. Claro, muitas vezes a imprensa pegou o Inter para Cristo. Fomos muito maltratados em determinados momentos.

O clube se comunica mal?

Não tomaremos mais decisões isoladas. Tudo será feito de forma coletiva, organizada, pensada. Nos comunicamos mal, você está certo. Precisamos nos comunicar bem como todo o mundo, com o associado, com os torcedores. Até politicamente não fomos bem. Perdemos prestígio na CBF, todo mundo sabe, e liderança nacional. Não podemos viver isolados no Beira-Rio. Precisamos ser relevantes, mostrar nosso posicionamento entre dirigentes de clubes e da CBF.

Como transformar?

Vamos modificar a gestão do clube. Prometemos buscar um modelo profissional e vamos tentar. Acabou o feudo entre os dirigentes, o apadrinhamento entre grupos. Vamos mudar.

Qual seria a palavra-base para definir o começo da temporada, uma vez que a nova gestão assume o clube amanhã, a partir das 19h30min?

Humildade. Precisamos ter humildade. Não existe outra palavra. Vamos nos recuperar rapidamente, tenho certeza. Faremos um time competitivo e estaremos na Série A no final deste ano. A nossa imagem de clube vencedor vai voltar em breve.



