Luiz Zini Pires: o desafio de uma editora especializada em futebol

Certos treinadores retrógrados entendem que futebol é que nem bicicleta. Quem anda uma vez jamais esquece. Outros encontram nos livros um novo, inteligente e desafiador caminho. Muitos torcedores os seguem. Em nome desses fãs (e dos melhores treinadores também), a corajosa Editora Grande Área, de São Paulo, começa a editar, no Brasil, livros especializados em futebol e conquista admiradores a cada lançamento, cinco ao todo. Um deles, o que desvenda o trabalho do globalizado Pep Guardiola no Bayern de Munique, é best-seller. Um dos sócios da editora, o advogado Gabriel Roberti, conversou com a coluna. Disse que o lançamento mais recente, A Pirâmide Invertida, abíblia dos sistemas táticos, demorou 12 meses para ser lançado. Siga o nosso papo:



Fale um pouco sobre a editora, a única no Brasil especializada em publicar livros sobre futebol.

A Grande Área é um projeto jovem e inovador. Jovem porque começamos o nosso trabalho em 2015, lançando o livro Guardiola Confidencial, nosso título de estreia. E inovador porque decidimos desde o início manter o foco exclusivo no futebol, a grande paixão dos sócios da editora. E, claro, essa segmentação é inédita no mercado literário brasileiro. Só futebol, que é a nossa vocação, alta qualidade editorial e muito esmero na produção. Esse foi o caminho que pensamos trilhar desde o início da Grande Área.



Você acha que existe um público interessado em consumir obras sobre futebol? Quem é ele?

Essa é a famosa pergunta "do milhão". Foi essa a aposta que fizemos quando decidimos criar a editora. De que podia haver por aí mais gente como nós, apaixonada pelo esporte e com muita vontade de ler mais, de saber mais sobre futebol. Mas não havia sinais muito claros do que esperar do público leitor e foi, de certo modo, um mergulho no escuro para nós também. Dos livros que pensávamos em editar, poucos já tinham chegado ao Brasil, através de outras editoras, e não era fácil saber como havia sido o desempenho delas no mercado.



Você já descobriu quem é o leitor?

Na verdade, até hoje estamos ainda tentando descobrir qual é o tamanho do nosso público, se ele é grande o bastante para que nosso sonho continue. Queremos ainda descobrir se a Grande Área pode realmente contar com uma plataforma de fãs leitores capaz de nos manter à tona, para que possamos trazer novos títulos e continuar desenvolvendo nossas ideias. Os sinais desses primeiros 15 meses de árduo trabalho são positivos.



Qual o livro que vendeu mais?

Nosso campeão de vendas é, sem dúvida, Guardiola Confidencial. Quando decidimos iniciar o projeto, precisávamos de um título de impacto, para ter alguma chance de cavar um espaço nesse mercado extremamente concorrido que é o das editoras. E quando recebemos o "sim" dos espanhóis quanto à nossa proposta de aquisição dos direitos do livro, nossa confiança cresceu muito. Não é por acaso que o livro é um best-seller. Em um sentido ele é incomparável: o autor vive "dentro" de um clube gigante, revelando cada detalhe do funcionamento do Bayern de Munique e, mais do que isso, cada passo do treinador mais criativo e inovador do nosso tempo, o Pep Guardiola. Essa proximidade, esse livre acesso do autor em relação aos meandros do clube e à cabeça do técnico, é a marca principal do livro. Acho que podemos dizer que é o segredo do sucesso da obra.



Quais os planos para 2017?

Antes da virada do ano, lançamos o livro mais aguardado do nosso catálogo, chamado A Pirâmide Invertida. Foram 12 meses de produção para que o livro chegasse ao mercado brasileiro, e estamos muito confiantes quanto à receptividade junto ao nosso público. Esse livro, nos países onde já foi lançado, ganhou o status de "bíblia da tática do futebol". A obra trata do assunto com profundidade e leveza, de forma agradável e provocando o leitor a querer conhecer cada vez mais da história do futebol.



Quais os outros projetos da Editora Grande Área? Você pode antecipar?

Temos outros encaminhados. Muito em breve devemos lançar o 11 Cidades, um livro em que o autor, o espanhol Axel Torres, nos relata de forma muito descontraída 11 viagens "futeboleiras" pelo mundo, sempre com a nossa paixão em primeiríssimo plano. Entre março e abril, vem aí a esperadíssima sequência de Guardiola Confidencial, que tem as mesmas qualidades do primeiro livro. O título provisório para nós é Pep Guardiola – A Evolução. No início do segundo semestre, lançaremos também a obra definitiva sobre o período de Guardiola no Barcelona (do inglês Graham Hunter), que vai fundo na montagem da equipe que provocou as grandes transformações no futebol que vemos hoje. Além disso, temos outros projetos em negociação e estamos tentando nos preparar bem para 2018, que é ano de Copa do Mundo da Rússia. Enfim, estamos confiantes e apostando muito no futuro da Editora Grande Área.



O QUE LER SOBRE TÁTICAS, GUARDIOLA, MOURINHO E O 7 A 1



A Pirâmide Invertida (472 páginas, R$ 64,90) é uma aula de esquemas táticos. O britânico Jonathan Wilson encontra as origens do futebol.



Em Guardiola Confidencial (416 páginas, R$ 49,90), Martí Perarnau revela os bastidores do trabalho de Pep no Bayern de Munique.



Mourinho Rockstar (224 páginas, R$ 39,90), de Luís Aguilar, passa a limpo a carreira do polêmico treinador português com saborosas histórias de vestiário.



Gol da Alemanha (208 páginas, R$ 35,70), de Axel Torres e André Schön, oferece um painel completo do país campeão do mundo (e do 7 a 1).



