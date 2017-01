Mico, maldição, azar: o que acontece com os reforços gremistas

Luiz Zini Pires

Gabriel Fernández ao desembarcar no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre

Gabriel Fernández ao desembarcar no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre Foto: Tadeu Vilani / Agência RBS

O Grêmio sente na pele tricolor a falta de um executivo de futebol. O desgaste é brutal. Falta um profissional capaz de fazer a gestão no departamento de futebol. Os dirigentes políticos são abnegados, bem intencionados, mas nem sempre conseguem controlar o setor. Dominar todos os processos de um futebol cada vez mais profissional.

Os exemplos estão vivos na cabeça do torcedor. Os erros se sucedem.

Leia mais:

Grêmio encerra negociação com Gabriel Fernández

Torneio de pré-temporada na Arena, Copa de Campeões é cancelada

Com assédio do Exterior, Grêmio teme perder Pedro Rocha



Kayke desembarcou no Aeroporto Salgado Filho, provou um chimarrão, visitou o CT do clube e voltou. Não houve acerto no contrato. Tudo poderia ser definido (ou não) longe de Porto Alegre. Fora da mira da torcida e da mídia.

O uruguaio Gabriel Fernández seguiu o mesmo caminho do colega brasileiro nesta quarta-feira. Foi vetado, mas no exame médico. Veio e voltou rapidamente. Frustrou quem esperava um atacante estrangeiro para a Libertadores.

O clube descobriu depois que ele havia sofrido uma lesão séria. Poderia ter evitado a viagem do atacante, o desgaste, o exame em Porto Alegre.



*ZHESPORTES