Nike faz homenagem especial ao Inter na nova camisa de 2017

Luiz Zini Pires

O Inter conheceu os desenhos dos uniformes da temporada de 2018. A direção, que deixou o clube ontem, acertou todos os detalhes com executivos da Nike depois de uma série de reuniões no Beira-Rio no ano passado.

A empresa norte-americana trabalha seus produtos sempre com quase dois anos de antecedência. Como é uma marca global e atende centenas de equipes, precisa de tempo para discutir os menores detalhes com os clientes.

A Nike informou ainda ao clube que as camisas vermelha, a clássica, e a branca, a número 2, da coleção 2017 serão lançadas em maio, possivelmente entre o final do Gauchão e os primeiros jogos da Série B.



O uniforme, que segue modelos tradicionais do clube, mostrará novidades na gola e nas mangas. Mas não é tudo. O grande destaque estará no vermelho da camisa, que ganhará ao fundo, bem discreta, uma imagem estilizada do Beira-Rio. A cobertura do estádio aparecerá num tom levemente mais vermelho do que a cor original utilizada pelo clube.

A sugestão da imagem do estádio gaúcho da Copa do Mundo de 2014 da camisa foi da Nike. O clube pensou. Argumentou, mas aceitou a ideia da parceira com quem assinou um contrato de exclusividade até o final de 2019.