O 14º Gauchão consecutivo do presidente Francisco Novelletto

As nuvens engoliram o sol do inclemente verão no começo da tarde de 32ºC. As águas do Guaíba estão mais escuras e paradas. Com os olhos no lago de 50 quilômetros de comprimento, abastecido por quatro rios doentes, Jacuí (84,6%), Sinos (7,5%), Caí (5,2%) e Gravataí (2,7%), atrás de uma longa mesa retangular, Francisco Novelletto se mexe na cadeira na sala da presidência da Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

A larga janela horizontal parece colocar o prédio de R$ 18 milhões, nova casa de uma instituição que completará cem anos no dia 18 de maio do ano que vem, bem no meio do Guaíba.

– Quatorze campeonatos estaduais.

Ele começa a entrevista, antes mesmo da primeira pergunta.

– O Gauchão 2017 será o meu 14º campeonato como presidente da federação.

Na parede do confortável e sóbrio espaço de 120 metros quadrados, uma foto emblemática mira os visitantes que acessam o principal escritório do edifício localizado nas esquinas de duas avenidas icônicas da Capital, a Ipiranga e a Edvaldo Pereira Paiva. De terno, gravata e camisa branca, o número 1 da Fifa, o calvo suíço Gianni Infantino, aparece sorridente, abraçado a um igualmente feliz Novelletto. A imagem foi cortesia da CBF depois de um festejado encontro na Barra da Tijuca em 2016.



Do mesmo Rio, mas de outro endereço, na próxima quarta-feira, virá o dinheiro dos direitos de transmissão de TV que abastecerá os 12 clubes do Gauchão, que abre no último final de semana de janeiro. Os dirigentes do Interior, não todos, já gastaram quase tudo em adiantamentos providenciados pela própria federação nos últimos meses. Oito clubes têm direito a R$ 1,1 milhão. A cota de Juventude e Brasil-Pel é maior pela classificação no ranking nacional, R$ 1,6 milhão. A parte do leão é da Dupla, ainda intocados R$ 24 milhões.

– Quem passar de fase receberá R$ 100 mil como prêmio. O campeão terá mais R$ 300 mil. Mas o dinheiro só vale para o Interior. O que Grêmio e Inter fariam com R$ 100 mil?

Ele mesmo responde enquanto os apps do seu celular não param de apitar em busca de atenção.

– Nem cócegas, nem cócegas.

Quando pergunto se o seu 14º Gauchão como dirigente será melhor, igual ou pior do que todos os outros, Novelletto se apruma na larga cadeira, quase levanta. Garante:

– O melhor.Quando tento duvidar, ele muda o tom. Eleva a voz. Afirma._ Será o primeiro Gauchão "três em um" da história das nossas competições.Peço maiores detalhes.

Ele explica.

– Pensa bem. O Grêmio vai disputar o Gauchão, o de sempre. Inter, Juventude e Brasil-Pel jogarão dois. Um será o Gauchão normal deles, óbvio. Buscarão o título. Mas o outro, envolverá três times da Série B. O torcedor local nunca viu uma competição assim no Estado. É algo inédito. Acho que será um grande sucesso. Imagina, três integrantes da Série B poderão testar seus times, um contra outro, prever os enfrentamentos da Segundona a partir de maio. Saber quem é quem.

O novo prédio da FGF custou cerca de R$ 18 milhões Foto: Adriana Franciosi / Agencia RBS

Novelletto vai em frente. Ele gosta de começar as respostas de uma questão com outra pergunta.

– Imagina o grau de competitividade? Não será apenas a rivalidade Gre-Nal em jogo. Agora, existe também a da Série B, algo novo, especial e que fará do Gauchão 2017 uma competição à parte na vida dos nossos campeonatos. E se o Inter perder para um time de Série B logo no começo do campeonato estadual? Crise, né?

Conselheiro do Inter desde o século passado, eleitor de Marcelo Medeiros no último dezembro, mas que votou no hoje perseguido Vitorio Piffero na eleição presidencial de 2014, ele não poupa seu time do coração. É irônico.

– Falaram durante um tempo que não havia um só time gaúcho na Série B. Agora o Estado tem três. Mas só o Inter reclama.

Novelletto ri. Só volta a ficar sério quando o assunto começa a envolver a arbitragem. Ele sabe que o Grêmio reclama mais. Vê complô. Grita que o presidente da FGF é colorado. O Inter garante que parte da arbitragem é azul. A Dupla pressiona. Tenta vetar árbitros, nem sempre consegue. O Interior entende que todo o departamento de arbitragem da FGF trabalha em nome dos times ricos de Porto Alegre. Em Caxias, nos estádios Centenário, do Caxias, e Alfredo Jaconi, do Juventude, é comum visualizar faixas com a inscrição "AntiGre-Nal" no meio da torcida em dias de jogos.

– Em todos os países, a reclamação é a mesma, igual, idêntica. Li dias atrás, acho que foi na tua coluna. Não foi?

– Pode ser.

– Vi que o Barcelona, depois de alguns maus resultados, responsabilizou a arbitragem. Pensa bem, o gigante Barça, um dos maiores do mundo, reclamando do apito? O problema é cultural. Atinge todos os times, milionários ou pobres. O primeiro culpado de tudo é sempre o árbitro, seja em Porto Alegre, Caxias, Erechim ou Barcelona. Fica fácil acusar, livra o dirigente e o erro do jogador em campo.

Pergunto se o campeonato de 2017 repetirá as mesmas broncas de 2016, 2015, 2014... e por aí vai? O Inter tentará buscar o hepta. O último título do Grêmio foi em 2010. O Juventude alcançou a final do ano passado. Há combustível suficiente para todos os tipos de explosões.

– Sim, será tudo igual, com reclamações em sequência, mas a arbitragem gaúcha é a melhor do Brasil. Durmo tranquilo.

Novelletto garante dormir na santa paz.

E você?

Três campeonatos em um só devem tirar completamente o sono de muita gente boa no Rio Grande do Sul. Durante o Gauchão, entre janeiro e maio, o extremo sul não é apenas azul e vermelho.