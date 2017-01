O clássico Douglas assume o posto de ídolo número 1 dos gremistas

Luiz Zini Pires

Nada dos qualificados jovens olímpicos Luan ou Walace, do puro sangue Geromel ou do competitivo estrangeiro Kannemann, todos saudados e festejados em azul, preto e branco. O maior ídolo tricolor dos novos tempos do pentacampeonato da Copa do Brasil é o refinado Douglas.



O catarinense de 34 anos ganhou o coração dos gremistas exibindo a mais pura qualidade técnica. Fez jogadas de craque. Correu como um estivador. Foi escolhido como o grande jogador da Copa do Brasil 2016. Ganhou prêmio.

Foi reverenciado como um dos últimos camisas 10 do Brasil, uma raça em acelerado processo de extinção. Reconhecido como tal.

O canhoto Douglas foi sondado por clubes do país e do Exterior nos últimos 30 dias. Mas optou em ficar na Arena. Ofereceu o ok ao Grêmio e ganhou um suculento contrato de mais dois anos.

Douglas está em casa. Já foi vaiado e criticado. Tudo é passado e normal no dia a dia do futebol. Hoje parece feliz e exibe outra faixa de campeão. Ele tem uma coleção regional, nacional e internacional.

Quando os jogadores chegaram ao CT Luiz Carvalho, nas vizinhanças da Arena, nesta quinta-feira, Douglas foi um dos mais reverenciados pelos dirigentes. Ele recebeu abraços, tapas nas costas e afagos. Puro carinho.

Douglas ganhou o torcedor gremista em campo. Conquistou os dirigentes fora das quatro linhas. Fez história no Grêmio.

Pode fazer mais.

Não falta talento.