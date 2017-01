O que o Inter espera do velho D'Alessandro na nova temporada

Luiz Zini Pires

D'Alessandro (C) volta ao Beira-Rio como centro e capitão do time de 2017

O Inter voltou aos trabalhos. Trouxe de volta a confiança, ou a vontade de reencontrá-la.

Os dirigentes ingressaram na nova temporada com um discurso forte. Pediram comprometimento. Não há palavra melhor: "comprometimento". É só o que o time não apresentou no ano passado. É o que todos pedem agora no Beira-Rio.

A exigência fez eco. O treinador Antônio Carlos Zago pediu mais uma chance aos que ficam, aos que desempenharam um papel bom, ruim ou mais ou menos, na trágica temporada de 2016.



Antiga referência, D'Alessandro viveu na Argentina nos últimos meses. Assistiu ao mergulho colorado do Exterior, vestindo a camisa do icônico River Plate. Sua volta é um recomeço. Pega o Inter na Série B, na temporada mais estranha da história colorada.

Não se pode pedir ao dedicado argentino o mesmo futebol de anos atrás. Sua condição física proíbe. Mas ele pode oferecer algo mais. Deve ajudar no vestiário, motivar os colegas, servir de conselheiro e pacificador, fazer o meio-campo entre jogadores e dirigentes.

Ele ainda sabe jogar, muito, pode jogar. Vencer. Terá função dupla na atípica temporada do Inter. Será, entre todos, novos ou caras conhecidas, o mais exigido pelos torcedores. No campo de jogo e, claro, fora.



Os torcedores só exigem de quem pode oferecer algo mais.