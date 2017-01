O que pode fazer o canhoto Douglas trocar a Arena por outra casa

Luiz Zini Pires

Ao ser eleito como um dos ídolos recentes da torcida tricolor, Douglas retribuiu com estilo. Foi o melhor jogador na campanha do pentacampeonato da Copa do Brasil. Ajudou a ganhar o título. Está na história do tricolor.

Seu futuro agora não passa apenas pelos dirigentes do Grêmio. Aos 34 anos, 35 no mês que vem, 14 de carreira, oito clubes, campeão estadual, brasileiro, sul-americano e mundial, o catarinense Douglas pode fazer mais um grande, gordo, contrato, talvez o último da vida. Receber milhões, dinheiro que talvez o Grêmio não queria oferecer ou não possa pagar. A crise econômica do clube é séria.

A cabeça do camisa 10 está acelerada. Só pode estar. Recebeu sondagens do São Paulo. Roger o quer no Atlético-MG. Clubes da China perguntaram discretamente por ele. É querido por muitos treinadores.

O mercado se abriu outra vez ao meia canhoto do passe perfeito que ganhou nova visibilidade no Brasileirão e na Copa do Brasil de 2016.

Douglas, que jogou 57 vezes na temporada passada, com oito gols marcados, carrega o carinho da Arena. Mas há um pote de dinheiro esperado por ele na sede de algum outro clube do país ou do Exterior.

Tudo vai depender do atleta e de mais ninguém.

Não é todo o jogador que pode escolher o seu caminho depois dos 30 anos de idade. Douglas pode e vai.



