Os oito jogadores que a torcida colorada não quer ver por perto

Luiz Zini Pires

A queda deixou marcas profundas. Cicatrizes. A torcida elegeu os culpados, algo natural no futebol quando uma equipe fracassa.

Mesmo antes de tocar na Série B, bem antes do trágico final da edição 2016 do Brasileirão, a torcida do Inter reclamou com todas as forças de alguns atletas em partidas decisivas no Beira-Rio. Vaiou, gritou. Xingou.

Exigiu a saída de muitos jogadores, especialmente quando Celso Roth comandava a equipe sem sucesso. A lista é longa e larga. Não surpreende.

As radicais mudanças no vestiário vermelho poderão atingir nomes conhecidos. Cito oito. Mas a relação pode não se encerrar por aí.

Começam pelo zagueiro Paulão.

Tocam nos laterais Geferson, que Dunga chamou para a Seleção Brasileira numa Copa América, e Artur. Alcançam Leandro Almeida, uma contratação ainda inexplicável quase meio ano depois.

Passam pelos meias Marquinhos e Anderson, o alvo número 1 dos descontentes das cadeiras do estádio e das cruéis redes sociais. Tocam nos atacantes Eduardo Sasha e Ariel.

Poderiam lembrar do nem sempre esforçado e interessado Vitinho, mas o jogador voltou ao Rio e tenta não retornar ao leste europeu.

É em nome de um novo vigoroso e interessado vestiário que a nova gestão colorada busca zagueiros, laterais, meias e atacantes.