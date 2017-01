Os três super desafios do Grêmio nas próximas três semanas

Luiz Zini Pires

O Grêmio da nova temporada será parecido com o que deixou 2016 campeão da Copa do Brasil

O Grêmio da nova temporada será parecido com o que deixou 2016 campeão da Copa do Brasil Foto: LUCAS UEBEL / Grêmio

A nova temporada, ou Primeira Liga, Gauchão, Copa Libertadores da América, Brasileirão e Copa do Brasil, cinco competições em quase 11 meses de bola no pé, começa na semana que vem. O ano será especial. Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil estão misturadas no calendário da CBF.

Entre o final da última temporada, em dezembro, se passaram mais de 20 dias. Pela porta da Arena, casa do pentacampeão da Copa do Brasil, ainda não passou ninguém, uma só cara nova, fora Michel, volante que desembarca da Série B. O relógio avança – e sem um executivo de futebol.

A temporada começa no dia 12. As competições no final do mês. O Gauchão se inicia no começo de fevereiro. Não se faz time depois da pré-temporada.

Leia mais

Copa São Paulo: saiba tudo sobre a principal competição de base do Brasil

Obrigado, 2016! Venha bem tricolor, 2017!

Racing-URU define valor para vender Gabriel Fernández ao Grêmio



As contratações necessárias para que a competitiva equipe dos jogos finais do maior torneio do país possa evoluir, pisar com sotaque de campeão em 2017, não passam de breves notícias. O torcedor, mais paciente com o título, espera. Não deixa de sonhar. Mas exige reforços.

Não chegou o lateral esquerdo mais do que necessário, com pose de titular.

Não veio o lateral direito reserva de Edílson.

Nem mesmo o meia canhoto (ou não) que esquentará o banco para o interminável Douglas, um dos melhores gremistas na temporada passada, o fã conhece o nome, o sobrenome, o apelido.

A mais aguardada novidade de todas, o atacante de área ou de lado, brasileiro ou estrangeiro, também não deu sinal de vida.

Três reforços são super decisivos: lateral canhoto, meia e ataque. Se pensar no grupo que disputará cinco títulos, ou lutará teoricamente por todos, as carências são bem maiores.

A temporada não exigirá só jogadores qualificados, mas reservas com potencial para entrar na equipe e vencer.

Leia outras notícias sobre o Grêmio



Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store



Google Play

*ZHESPORTES