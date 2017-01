Por que o Grêmio não quis a volta do centroavante argentino Maxi López

Luiz Zini Pires

Destro, 1m85cm, Maxi López viveu dias de ídolo tricolor em 2009. Fez uma das suas melhores temporadas desde 2001, quando estreou no River Plate, em Buenos Aires.

Quando o Grêmio tentou segurá-lo, na janela de janeiro de 2010, o atacante argentino não aceitou negociar. Queria fazer a vida no futebol da Europa. Pensa em euros.

Sete anos e cinco clubes depois, Maxi López, ex-Barcelona e Milan, deseja voltar ao Brasil e defender o Grêmio mais uma vez, na Libertadores e no Brasileirão, entre outras competições.

Agora, neste final de ano, o convite não partiu da direção gremista, que busca atacantes no mercado local e do Exterior. O atleta foi oferecido como se ainda fosse o mesmo atacante goleador de anos passados. Não é.

A negociação sequer avançou. O clube ouviu os agentes do jogador, mas a conversa não prosperou como o argentino imaginava e gostaria. Ainda bem. Seria outro mau negócio envolvendo um atacante, depois das frustrações com Bobô, Negueba e Henrique Almeida.

Aos 32 anos, Máxi Lopez não é mais mesmo atacante da década passada. O tempo o pegou firme e forte. O argentino engordou. Não consegue mais manter uma dieta de atleta. Perdeu flexibilidade, velocidade e reflexos. É reserva do modesto Torino, do norte da Itália.

Na temporada 2016-2017, marcou um gol em nove partidas. Quem o assiste na TV, no desinteressante Campeonato Italiano, que já foi um espetáculo, encontra raras semelhanças com o goleador que serviu bem o Grêmio do Olímpico no final da década passada.



Acertou a direção gremista. O caminho do gol é outro. Não passa mais pelo portenho Maximiliano Gastón López.

