Por que um competitivo lateral da Série A aceitou defender o Inter na B

Luiz Zini Pires

Depois de duas semanas, a gestão Marcelo Medeiros, ao lado do VP Roberto Mello, faz seu primeiro grande e elogiado movimento no futebol. Atraiu um jogador de Série A para disputar a Série B.

Depois de 116 jogos, seis gols, um gol em cada 20 partidas, e três anos de trabalho, o lateral-esquerdo Uendel, 28 anos, trocou o Corinthians pelo Inter. Vai jogar no Beira-Rio. Foi uma contratação estratégica. Cirúrgica.

O que atraiu Uendel foi o belo salário, é o que atrairá outros jogadores qualificados na atípica temporada 2017. Ele vai receber cerca de R$ 300 mil mensais, quase o dobro do que ganhava no Timão. A informação é de jornalistas de São Paulo. O Inter não comenta em valores.

Uendel Pereira Gonçalves nasceu em Sombrio, na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Conhece o poder do Inter. Era do Avaí, passou pelo Grêmio em 2010. Firmou-se na Ponte Preta depois. Foi uma escolha de Tite, o treinador da Seleção Brasileira.

Ele é um lateral ofensivo, controla bem a bola, ajuda o ataque, serve bem aos atacantes. Tem problemas na marcação, precisa de apoio dos volantes.

Na Série B, o Inter vai atacar muito mais do que defender, enfrentará adversários inferiores tecnicamente. Permanecerá quase sempre mais tempo com a bola, será dono quase absoluto da posse de bola. Uma jogada qualificada pelo do lado esquerdo será uma das chaves do possível sucesso colorado.