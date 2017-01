Pré-temporada Gre-Nal se aproxima e o aeroporto continua vazio

Luiz Zini Pires

Kayke chegou, ganhou chimarrão, mas não se acertou com a direção gremista. Voltou em seguida Foto: Ronaldo Bernardi / Agência RBS

O Inter abre os trabalhos do futebol na quarta-feira, 11 de janeiro.

O Grêmio arranca 24 horas depois.

Os clubes têm dois destinos diferentes na nova temporada. O colorado navegará na Série B. O Grêmio, da A, busca a Copa Libertadores da América.

Os dois trajetos são distintos, mas pedem investimentos. Não se faz boa e competitiva equipe com olhos só na base. É preciso olhar em volta, na região, no Brasil, no Exterior. Pesquisar, conhecer (ou reconhecer) e contratar.

Por absoluta falta de caixa, dinheiro no cofre, a dupla Gre-Nal não consegue atrair os jogadores que a torcida imagina, sonha, pede. Os dois clubes gaúchos devem milhões, resultado de uma sucessão de más gestões. Tivessem dinheiro, Grêmio e Inter contrariam e animariam o entorno da porta de saída do Aeroporto Salgado Filho. E a criatividade? Sério, estamos em falta.

Os dois precisam de jogadores para as mesmas posições: zagueiros, laterais, meias e atacantes. Sem reais, dólares e euros, deveriam funcionar os departamentos de captação de jogadores da Dupla, sejam para buscar atletas novos, ou nem tanto, experientes ou mais ou menos rodados.

Nas últimas quatro semanas, desde o começo de dezembro, o aeroporto emudeceu. O único que chegou, Kayke, voltou horas depois e sem fazer barulho na aterrissagem. Não se acertou com o Grêmio, o que não deixou ser uma boa notícia.

Quando um grande e admirado jogador cruza o saguão do aeroporto é sinal de esperança. É simbólico. É como se alguém estivesse fazendo força para o time crescer, melhorar, ganhar. É uma força que se erguem em nome da fé do torcedor.