Quais serão os movimentos do Grêmio depois de Jael e Léo Moura

Luiz Zini Pires

Ángelo Rodríguez ficou frustrado com o cancelamento do negócio entre Grêmio e Tolima. Lamentou. Num último momento, via WathsApp, mostrou que estava muito interessado em jogar na Arena. Lamentou.

O clube colombiano, que inicialmente pediu R$ 5,7 milhões, cresceu o olho quando notou que os brasileiros estavam realmente dispostos a importar o atacante de 27 anos. Subiu os valores. Exigiu R$ 6,8 milhões. Exagerou.

O Grêmio, então, saiu rapidamente do negócio com os estrangeiros, mudou de alvo e fechou com Jael, um pedido do treinador Renato para o Gauchão, a Libertadores, o Brasileirão e a Copa do Brasil. O treinador confia no atacante. Fez cabeça da direção.

Como a contratação de Beto da Silva parece próxima, como Jael está ok, o Grêmio mudará o foco. Deixará o ataque de lado e investirá em outras posições.

Buscará um zagueiro no mercado brasileiro e no Exterior. Perdeu dois, Fred e Wallace Reis, jogadores de grupo. Precisa reforçar o setor.

A direção tricolor tentará ainda um lateral canhoto também. Roberto, do Santa Cruz, foi oferecido por empresários brasileiros. Os gremistas não toparam. A posição é prioritária quando se fala em reforços. A ideia é buscar um titular. Vangioni, do Milan, era uma opção. Mas seu salário assustou.

O Grêmio continua no mercado. O dinheiro está curto. Procura ofertas, barbadas. Pensa em reforçar o grupo. Não em um jogador capaz de desembarcar no aeroporto e ganhar uma das 11 camisas do time titular.