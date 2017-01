Qual a única chance do Grêmio atrair um atacante de grife em 2017

Luiz Zini Pires

Ninguém sabe como Renato vai se comportar na nova temporada, que abre no dia 12, no CT Luiz Carvalho, quase na beira do Guaíba, em Porto Alegre.

Mudará o esquema tático? Trocará jogadores? Ganhará outros? Perderá Luan, Walace e Douglas? Os três, ou dois? Um?

Será que o treinador nascido me Guaporé, na serra gaúcha, manterá o mesmo sistema tático adotado por Roger Machado e que deu certo na temporada passada? Renato aproveitou o trabalho do antecessor. Cresceu. Ajudou a transformar o Grêmio num time competitivo no mata-mata. Fez três jogos de exceção na Copa do Brasil, contra Palmeiras, na Arena, e Cruzeiro e Atlético-MG, no Mineirão.

Renato continuará usando quase os mesmos métodos de trabalho do ex-treinador, agora no Atlético-MG, possível rival nas disputas da Copa Libertadores da América, e quase a mesma comissão técnica?

Renato completa nesta quinta-feira 28 dias de férias. Não voltou ao Estado para conversar com o novo número 1 do futebol gremista. Continua no Rio.

A contratação de Kayke foi ideia sua. É um jogador de grupo, será reserva. A contratação é de alto risco.

O atacante qualificado que o time tanto precisa, e não é de hoje, ainda não apareceu na Arena. Ele será decisivo nas disputas do Gauchão, da Libertadores, do Brasileirão e da Copa do Brasil. Mas só virá se o Grêmio conseguir negociar Walace e Luan, ou os dois.

Com o dinheiro da venda, será possível investir em um atacante de primeira linha. Antes não, só no sonho do torcedor.