Quem é o lateral do Milan que o Grêmio quer chamar de seu

Luiz Zini Pires

Agentes sul-americanos ofereceram ao Grêmio o lateral-esquerdo Leonel Vangioni.



O jogador é argentino, tem 29 anos, foi campeão da edição 2015 da Copa Libertadores da América pelo River Plate, de Buenos Aires, e defende o Milan desde o começo do ano passado.

A direção gremista gostou do negócio. Os italianos aceitam emprestar o jogador.

O treinador Vincenzo Montella concordou com a saída do lateral.

O salário de Vangioni, porém, é proibitivo. Foge do teto imposto pelo Grêmio na temporada 2017. As negociações esfriaram, mas as conversas não foram encerradas totalmente.



Sem grandes chances no time titular, o jogador quer deixar do Milan na janela de janeiro do inverno europeu, que se encerra no dia 31.