Quem são os dois grandes ausentes da pré-temporada tricolor

Luiz Zini Pires

Douglas volta aos trabalhos no CT Luiz Carvalho

Douglas volta aos trabalhos no CT Luiz Carvalho

Ao deixar 2016, pisar em 2017, o Grêmio tinha certeza das suas carências. Uma delas era a maior, a mais citada por treinador, comissão técnica e dirigentes que saíram e ficaram no departamento de futebol.

Todos falavam em coro.

Diziam.

– Precisamos de atacantes.

Um, dois três, o número pouco importa. O real é que o torcedor gremista olha para o lado no CT Luiz Carvalho, vizinho da Arena, e não vê nada de reforços, fora um lateral de 38 anos, um volante da Série B e outro lateral da Série C. Parece pouco para que diz buscar um terceira Libertadores a partir de março.

No dia da abertura da pré-temporada, 12 de janeiro, o atacante ainda não apareceu. Bom, médio, muito qualificado. Nada. Nem sinal.

Os fracassos nas tentativas de acertos com Kayke e Gabriel Fernández bateram forte no peito dos gremistas. Milhares usaram as redes sociais para reclamar. Gafe, azar, maldição, falha, ausência de um executivo de futebol? Você escolhe o que melhor qualifica o momento.

A direção teve dezembro inteiro para trabalhar, acessou janeiro, a primeira quinzena está indo embora, é o "fazedor de gols" ainda não pisou em Porto Alegre.