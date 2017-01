Três ou quatro coisas que você precisa saber e falar sobre Renato

Luiz Zini Pires

Discutir o guaporense Renato é puro desafio. O gremista não aceita qualquer questionamento, o mínimo que seja. O tem como divindade. É um direito.

Maior ídolo da história do clube com a bola nos pés e no fundo da rede, ele ganha espaço também entre os treinadores históricos. Ergueu uma Copa do Brasil em dezembro. Ajudou a oferecer aos tricolores o inebriante perfume de uma taça nacional depois de 15 anos.

Renato Portaluppi pegou a base tática de Roger Machado no ano passado,ninguém nega e é inteligente saber melhorar o que já era bom. Cresceu nela. Ofereceu um time competitivo, disposto, forte na marcação, ousado no ataque, definitivo nos contra-ataques. Com ele, o Grêmio fez duas partidas históricas contra os mineiros em Belo Horizonte. É um exemplo do seu trabalho.

A concentração do time nos 90 minutos foi total. O desafio agora é outro, diferente, maior, sul-americano.

Sua tarefa será criar o Grêmio do treinador Renato, mesmo que a torcida estivesse satisfeita com o estilo do Grêmio de Roger. Precisa planejar os treinamentos, criar uma metodologia de trabalho, oferecer um planejamento técnico, tático, criar variações. Ousar.

Mudar ou não o estilo de jogo do time é uma questão que passa pelo gramado do CT Luiz Carvalho todos os dias.

Renato é um grande gestor de vestiário. Sabe lidar com atletas como poucos treinadores na sua idade, quase 55 anos, quase 40 de futebol. Mas será capaz de organizar um grupo responsável por competir em campeonatos e torneios tão díspares como o Gauchão, a Libertadores, o Brasileirão e a Copa do Brasil?

Os desafios de Renato são no mínimo quatro: medir corretamente as competições, conhecer o poder econômico do clube, saber analisar as categorias de base e estar em dia com o mercado da bola.

O Renato treinador nunca viu tarefa igual nos últimos tempos. Todos estão curiosos. Será que o título da Copa do Brasil colocará Renato no caminho dos verdadeiros treinadores de futebol que buscam uma carreira sólida e vitoriosa?

Ou ele continuará sendo um treinador sazonal, que só aparece de vez em quando e em um tempo curto? Ou manterá a postura de um técnico que é chamado para reorganizar um time em momentos de crise?

Renato tem nas mãos e na cabeça a possibilidade de mostrar que pode ser um bom técnico de longo curso. Pode?