Uma grande notícia sobre futebol que você vai aplaudir e espalhar

O argentino Sergio Agüero, do Manchester City, tem a fama de cair sem sofrer falta Foto: Paul ELLIS / AFP

A Federação Inglesa de Futebol (FA) prepara uma ação que tem tudo para se tornar histórica. Promete punir com rigor jogadores acusados de simulação nas partidas, especialmente na Premier League, o pote de ouro do futebol britânico e competição com visibilidade mundial.

Os ingleses podem experimentar o mesmo modelo que os vizinhos escoceses adotaram nos seus campeonatos desde 2011. Os atletas que levam vantagem depois simulação, o tipo de jogada não importa, falta, pênalti, etc., podem sofrer uma suspensão de até dois jogos.

A pena será imposta sempre depois dos 90 minutos pela FA. Os árbitros examinarão o vídeo do jogo e decidirão pela punição ou não, mesmo se o fingimento não tenha sido detectado pela arbitragem com a bola em jogo.

Na Escócia, depois de cinco anos, a decisão da federação local ajudou a qualificar o jogo e diminuiu o número de simulações.

A dissimulação incomoda muitos jogadores, frustra milhões de torcedores e prejudica o espetáculo.