Adversário do Inter na Copa do Brasil pede ajuda aos torcedores do Grêmio

Luiz Zini Pires





O estádio de Cascavel, endereço da partida entre Princesa do Solimões, que negociou o mando de campo, e Inter Foto: Vanderlei Faria / Divulgação

Conhecido no Amazonas, popular cantor da noite em Manacapuru, compositor de marchinhas de Carnaval, um dos líderes do bloco Sapo da Madrugada que desfila na cidade da Região Metropolitana de Manaus, e ex-vereador, Modesto Alexandre, 60 anos, é presidente do Princesa do Solimões.

O adversário do Inter na primeira fase da Copa do Brasil, quarta-feira, em Cascavel, no Paraná, não recebeu aplausos da torcida quando negociou o mando de campo da partida.

O afável e otimista Alexandre conversou com a coluna e falou sobre o que espera do jogo histórico contra os gaúchos na quarta-feira, 15 de fevereiro, no Paraná.

A torcida local está magoada com o senhor?

Pensei no clube antes e não nos torcedores. Quando é que o time poderia faturar R$ 100 mil em uma cidade que não gosta muito do futebol local, que torce por clubes do Rio e de São Paulo desde os anos 1970, paixão que passa de avô para neto? A média de público do campeonato estadual foi de 200 pessoas por jogo. Mas nossa página na internet, do Princesa do Solimões, tem 12 mil seguidores.

E os treinos?

Vamos trabalhar na sexta-feira. Chove muito nesta época, o que não impede os rtreinos. A viagem ao Paraná começa na primeira hora de segunda-feira, madrugada ainda. A delegação faz escala no Rio e em Foz do Iguaçu. Depois, seguiremos de ônibus até Cascavel. A viagem vai demorar um dia inteiro. Tudo depende das escalas. Mas eu não vou.

Não? Por que presidente?

Fico na cidade. Tenho pânico de avião. Não viajo mais. Cheguei aos 60 anos. Dizem que é a melhor idade, mas não é. Mais jovem, quando estava muito mais envolvido com a música, me achavam até parecido com o cantor Roberto Leal (português, 65 anos, que fez sucesso no Brasil nos anos 1970) viajei de avião pelo Amazonas inteiro. Sem medo, nada. Seguem os 28 integrantes da delegação, 19 jogadores entre eles, mas não deixo de mandar o médico junto com todos.

Os torcedores vão junto?

Ninguém tem condições de acompanhar o time. Vou pedir ajuda aos torcedores do Grêmio que vivem na região de Cascavel.

É caro manter o time no Amazonas?

A folha de pagamento é de R$ 90 mil mensais. O maior salário é de pouco mais de R$ 3 mil. É impossível pagar muito. Somos carentes.

Os jogadores não reclamam dos baixos salários?

Sim, mas ninguém nos apoia, seja os empresários locais ou o governo estadual. A torcida não vai em massa aos estádios. Os jogadores também não são muito profissionais. Gostam muito de um bar depois dos treinos.

Quem é a estrela do time?

O Marinélson é um goleador. Tem experiência. Mas nos apostamos muito num menino, nascido na cidade de Parintins. É um meia habilidoso, tem só 18 anos e se chama Dominique.

Vocês têm acompanhado os jogos do Inter em 2017?

Sim, claro, pela TV e com muita atenção. Estamos ligados. Sei que o Inter perdeu para o Tubarão (de Santa Catarina, 2 a 1) no mês passado. Espero que perca também para o Tubarão do Norte (apelido do time amazonense) agora (risos). A camisa número 1 do seu time é vermelha, igual a do adversário.

O senhor sabe?

Mandei confeccionar dois uniformes especias exclusivos para o jogo no Paraná. Um é vermelho, o outro, branco. Jogaremos com o escudo da Chapecoense na camisa. Será nossa homenagem aos torcedores do clube que sofreram tanto. Será algo simples, porém sincero. Usaremos ainda na camisa o logo do Festival de Cirandas de Manacapuru (música folclórica), o segundo maior do Estado. Vamos aproveitar a força da TV. Valorizo muito a festividade folclórica, já que minhas composições falam da minha terra e da sua gente