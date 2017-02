Chamar Jael e deixar Miller Bolaños no banco é um ato cruel

Luiz Zini Pires

O goleador Bolaños é um dos reservas do time de Renato Foto: HEULER ANDREY / DiaEsportivo/ESTADÃO CONTEÚDO

A direção gremista fala pelos cotovelos que 2017 será o ano do atacante Miller Bolaños na Arena. Faz bem.

É preciso apostar em alguém que pode dar um pouco mais. Se Bolaños repetir no Grêmio o que fez no Emelec, do Equador, ganhará posto de titular e todo o carinho da torcida.

Renato pensou diferente na Serra. Em Caxias, no forno do Estádio Centenário, neste domingo, preferiu chamar Jael, que mal tocou na bola. Imaginou agredir a defesa do adversário pelo alto. Não deu certo.

Centroavante de ofício que não recebe bolas pelos altos não tem futuro. Menos culpa dele, mais de quem o apoia em campo, do estilo de jogo, do sistema tático.

Bolaños recebeu pouco mais de 10 minutos na partida. Renato acha que ele não é bem um atacante, seria mais um meia, um reserva de Douglas.

Bolaños marcou um gol na derrota de 2 a 1. A vida útil de um atacante em uma partida se mede pelo número de gols.