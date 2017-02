Como foi o primeiro final de semana do ex-gremista Walace na Alemanha

Luiz Zini Pires

Walace vestirá a camisa 12 do Hamburgo

Markus Gisdol, 48 anos, 20 de carreira, é o novo técnico do ex-gremista Walace.

O comandante do Hamburgo chamou o volante para uma conversa no seu escritório. Convocou o intérprete, um brasileiro que trabalha no clube alemão desde o começo da década e tem a sua inteira confiança, e questionou o atleta sem presa.

Quis saber tudo. Como ele joga. Em que posição prefere atuar, como vê o futebol, como ataca e defende. O que fazia no Grêmio, como eram seus treinos.

Walace pode estrear amanhã, contra o Colônia, pela Copa da Alemanha.

Neste final de semana, chuva fina, fria e insistente, 3ºC, o jogador treinou e fez as duas primeiras aulas de alemão. Está feliz. Foi muito bem recebido pelos novos colegas. No clube está sempre ao lado do lateral Douglas Santos, desde agosto na Alemanha.



