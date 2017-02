Por que Pep Guardiola prefere o menino Jesus e não um argentino

Luiz Zini Pires

A recém-impressa camisa 33 começa a ser supervalorizada na Premier League. Em duas partidas como titular, Gabriel Jesus marcou três gols, dois neste domingo, contra o Swansea (2 a 1), no interior inglês.

Os fãs do Manchester City, 10 pontos atrás do líder Chelsea, criaram uma música para o atacante. O torcedor está feliz. Pep Guardiola ri sozinho.

Nem todos no alto escalação do City, um dos cinco clubes mais populares da Inglaterra e fomentada pelo dinheiro sem fim do Oriente Médio, estavam dispostos a investir R$ 120 milhões numa promessa, mesmo do Brasil. O treinador Pep bateu o pé. Insistiu em ter o ex-palmeirense.

Pep tem o qualificado Sergio Agüero, 28 anos, uma espécie de Romário argentino, ao seu dispor. Por que mais um? Simples.

Pep não gosta do atleta Agüero. Abomina seu comportamento em campo. Goleador, o atacante só vê o gol. Não participa do jogo coletivo. É individualista demais. Não cumpre funções táticas. Não recompõe. Às vezes nem persegue o zagueiro ou o lateral. Guardiola dá pulos na beira do gramado.

Ao escolher o menino Jesus, o treinador não imaginou que ele fosse encontrar as redes adversárias tão rapidamente. Está surpreso.

A Premier League é a competição mais exigente do mundo e o novo xodó do City completará 20 anos em abril. O futuro é seu. Basta seguir adiante.

Pep negociará Agüero na janela de agosto. Chelsea e Real Madrid são candidatos. O City receberá mais de R$ 180 milhões. Pagará Gabriel Jesus e ainda sobrará um troco.



