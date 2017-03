Arbitragem, Leandro Vuaden e os futuros Gre-Nais do Gauchão

Luiz Zini Pires

O experiente Leandro Vuaden foi o árbitro no empate em dois gols na Arena Foto: Porthus Junior / Agencia RBS

Três histórias sobre arbitragens no Estado e o sempre polêmico Gre-Nal:

Um) Caso o Gauchão promova outros clássicos nas quartas de final, semifinais ou finais, o Grêmio vai lutar com todas as forças para que a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) não escale árbitros locais, da Fifa ou não, nas partidas decisivas. Exigirá representantes de federações de outros Estados nos Gre-Nais, tema que a FGF, ao menos hoje, não admite sequer discutir.

Alheia às reclamações e às ironias tricolores, a FGF gostou da atuação de Leandro Vuaden no Gre-Nal 412, sábado, na Arena. Não viu, por exemplo, pênalti no carrinho do colorado Paulão em Pedro Rocha.

O lance foi considerado de difícil interpretação. As lideranças da arbitragem da FGF entendem que o jogador gremista "dobrou a perna e caiu".

Dois) O experiente Vuaden saiu do primeiro clássico gaúcho de 2017 como entrou. Continua como um dos árbitros de total confiança da entidade. Estará presente em futuros sorteios, ao lado de Anderson Daronco e de Jean Pierre Lima, em caso de novos enfrentamentos entre a Dupla no campeonato regional.

Três) O gaúcho Francisco Neto, que chegou aos 45 anos, não deixará a arbitragem como anunciou no ano passado. Como a Fifa alterou a data limite de idade dos árbitros, passou de 45 anos para 50, a CBF, com o apoio da FGF, manterá Neto no seu quatro de árbitros.

Se passar nos testes físicos e teóricos da CBF, em abril, poderá apitar nas Séries A, B, C e D do Brasileirão.

Neto se envolveu em uma polêmica com o extravagante Felipão, que o chamou de colorado no Gauchão 2015. O Estado é dividido entre torcedores da Dupla. Ao chamá-lo de colorado, Felipão tentou desmoralizar o trabalho do árbitro. Jogá-lo contra a torcida gremista, o que é inadmissível.

Neto pensou até em encerrar a carreira na época. Agora, poderá trabalhar mais cinco anos.