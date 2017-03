Auditor do STJD do Caso Victor Ramos é ligado à CBF

Luiz Zini Pires

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) abriu inquérito contra o Inter pela suposta falsificação de documentos adotados no "Caso Victor Ramos". O auditor do processo é o advogado Mauro Marcelo de Lima e Silva.

Ele foi indicado ao cobiçado cargo no Pleno do Tribunal pela CBF. Faz parte da tropa de choque paulista da CBF e é homem de total confiança de dois presidentes poderosos: Ronaldo Piacente, do próprio STJD, e Marco Polo Del Nero, da CBF.



Leia mais:

CBF cria alerta para clubes evitarem erros em registro de atletas



Delegado de polícia aposentado, ele foi diretor geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no começo da década passada e desenvolveu, com elogios, a área do Setor de Crimes pela Internet da Polícia Civil de São Paulo.

Dos sete auditores do Pleno do STJD, pelo menos quatro são simpáticos aos interesses da CBF – sem falar no presidente e no seu vice.



Na dúvida, ficarão com Del Nero. Na CBF, a palavra do presidente é lei.