Barcelona não segue a ética e alicia meninos bons de bola em todo o mundo

Luiz Zini Pires

A disputa envolvendo Grêmio e Barcelona pelo jovem Emanuell Ferreira, o Manu, 10 anos, é cruel.

Não há mocinho na disputa.

Os gaúchos acusam os espanhóis de aliciamento. Foi o mesmo que o Grêmio fez. Buscou um menino de 10 anos no Maranhão, o colocou em regime de treino em academias, em Porto Alegre, e ofereceu um emprego ao seu pai. Sugere pedir até uma indenização aos europeus, caso o brasileiro troque de endereço.

O Barça costuma quebrar sem medo as regras impostas pela Fifa, que exige que o processo de formação dos garotos bons de bola comece aos 12 anos.

Os agressivos catalães não respeitam a ética nestes casos. Alguns empresários, como o ex-jogador Mazinho, ajudam no processo ilegal.

Se aceita fraudar a milionária contratação de um craque do tamanho de Neymar, camisa 10 da Seleção Brasileira pentacampeã mundial, imagina o que fará com um menino de 10 anos que nasceu em um dos Estados mais carentes e atrasados do Brasil..

O Juizado da Infância e da Adolescência precisa entrar no caso com total urgência.