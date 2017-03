Barrios precisará ser bem alimentado no ataque no Grêmio

Luiz Zini Pires

Conforme o colunista de ZH, o Grêmio precisará mudar seu esquema tático para ter sucesso com Lucas Barrios. Por ser um atacante de área, ele precisa ser bem alimentado no ataque. Se a bola não for lançada para a grande área, o jogador não fará sucesso no Grêmio. Assista ao comentário: