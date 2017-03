Como a euforia do carente torcedor brasileiro afeta a Seleção de Tite

Luiz Zini Pires

Pode ser euforia, a febre que contagia o torcedor brasileiro antes de cada Copa do Mundo, como em 2006, 2010 e 2014. Mas não há quem tire do Brasil o título de melhor seleção do mundo em março de 2017.

No continente, nada se move. Tite varreu a concorrência: oito jogos, oito vitórias, 22 gols pró, dois contra, 100% de aproveitamento.

Rival histórica, a Argentina, do gênio Messi, ainda é uma equipe em busca de uma ideia de futebol. Imagina o tempo que vai levar para encontrar os outros 10 titulares.

O Uruguai lembra uma seleção envelhecida, amarrada na dependência de Luis Suárez e Cavani.

O Chile perdeu Jorge Sampaoli e a competitividade dos últimos anos.

O Equador não passa de coadjuvante.

A Colômbia precisa antes mostrar que tem forçar para chegar ao Mundial de 2018.

Se a América do Sul é verde e amarela, a Europa segue Tite. Campeã em 2014, a Alemanha perdeu o protagonismo. Os franceses exibem ótimos jogadores, mas jovens demais ainda. Farão sucesso em 2022.

Inglaterra e Itália não geram mais grandes atletas de classe mundial. A Rússia, dona de casa, será pura motivação. A Holanda talvez nem se classifique.

Portugal venceu a Euro 2015 sem mostrar um futebol para tanto. O trono do Mundial 2018 está vago.

O torneio, que começa em 15 meses, será disputado na Europa, terra inóspita aos sul-americanos.

A primeira e última vez que o Brasil ergueu uma taça lá fora foi em 1958, na Suécia, quase 60 anos atrás.