Como chegou ao fim o reinado de duas décadas de Wenger no Arsenal

Luiz Zini Pires

Aos olhos do futebol brasileiro, onde os treinadores de grandes, médios e pequenos times duram semanas no emprego, os 21 anos de Arsène Wenger no comando do Arsenal, podem significar um século.

Os técnicos costumam ganhar atípica estabilidade no time londrino, o terceiro mais popular da Inglaterra, atrás do Manchester United e do Liverpool, e com fama planetária. Nos últimos 50 anos, por exemplo, Berti Mee ficou 10 anos no posto, George Graham, nove, e Terry Neil, sete.

Wenger é uma entidade local. Mas o tempo corrói estátuas. As derrotas plantam cupins. Amado, o francês encontrou o ódio da torcida nas últimas duas temporadas. O rancor cresceu no recém-nascido 2017. Faixas ocuparam as entradas do gigante Emirates Stadium, casa de 60 mil fãs e que custou R$ 1,7 bilhão. Pediam a sua saída. Uma delas dizia: "Obrigado pelas memórias, mas é hora de dizer adeus".

O impacto das duas derrotas para o Bayern de Munique, 10 gols sofridos em 180 minutos pelas oitavas de final da Liga dos Campeões 2016-2017, bateu no peito de Wenger. Não voltou. São sete derrotas seguidas nesta etapa do torneio em sete anos. Seu tempo acabou. A queda está sendo anunciada para maio, no final da temporada. Se sair, ganhará a porta da frente do clube. A escada lateral ou a dos fundos seriam castigos. Se o presente condena, o passado eleva o treinador francês, 67 anos.

Ele é um pioneiro nas ilhas dos inventores do futebol. José Mourinho, Antonio Conte, Jürgen Klopp e Pep Guardiola precisam agradecê-lo. Ele pavimentou o caminho dos melhores treinadores estrangeiros na Premier League, meca do futebol do século 21. Foi o primeiro técnico não-britânico a levantar a taça da competição. Seu título fez os ingleses olharem com mais atenção para outros profissionais europeus.

Wenger não tem um bom relacionamento com o chileno Alexis Sánchez (D) Foto: Ian Kington / AFP

Antes da nefasta Era Trump, inaugurada em janeiro, Wenger, que desembarcou em Londres em 1996, atraiu jogadores de outros países. Adepto do multiculturalismo no futebol (e na vida) chamou africanos. Confiou nos franceses, Thierry Henry é sua conquista. Buscou holandeses, como Dennis Bergkamp, um dos maiores da história de 131 anos do clube, entre outros. Wenger capturou os torcedores do Arsenal antes pelos olhos e depois pelo coração. Gosta da bola no chão, do passe, das triangulações, das jogadas em velocidade e das ultrapassagens.

De alguma fora, ele ajudou a modificar alguns conceitos do duro e óbvio futebol inglês das bolas levantadas à exaustão sobre a área e do rígido 4-4-2.Com Henry e Bergkamp no ataque, Gilberto Silva, Vieira e Pires no meio-campo e Kolo Touré e Sol Campbell no meio da zaga como base, formou um esquadrão espetacular. Classificado como "os invencíveis", ganhou a Premier League 2003/2004 sem conhecer derrota. Em 38 jogos, o Arsenal venceu 26 e empatou 12. Henry fez 30 gols na campanha.

Os torcedores do Arsenal nunca foram tão felizes. Desde então, não querem menos. Pedem mais.

Mas o Arsenal, dono de 13 faixas da Premier League, três com Wenger, nunca mais conquistou o principal título da Inglaterra. O fã foi acalmado com outras 15 voltas olímpicas, todas carregando copas nacionais. A Liga dos Campeões continuou inalcançável. Wenger errou em sequência nas contratações, promoveu jogadores sem talento, perdeu força na prospecção de jovens talentos e reclamou da falta de dinheiro para atrair grandes jogadores, ao contrário dos rivais de Manchester, United e City, e do vizinho Chelsea. O desgaste veio ao natural.

Um dos quatro clubes que gera mais lucros no futebol, R$ 518 milhões em 2016, o Arsenal tem como acionista majoritário o norte-americano Stan Kroenke, dono do Denver Nuggets na NBA, do Colorado Avalanche na NHL, do Los Angeles Rams na NFL e do Colorado Rapids na MLS. Sua mais recente aquisição foi uma fazenda de R$ 2,8 bilhões no Texas.

Emirates Stadium, em Londres, casa bilionária do Arsenal, o terceiro time mais popular da Inglaterra Foto: Ticiano Osório / Zero Hora

Na Inglaterra, os torcedores exigem reforços e troca do técnico. Kroenke vê. Faz que não ouve. Seu negócio é o lucro. O clube gera dinheiro, mesmo com os resultados decepcionantes. Não imagina contratar um treinador, tipo Mourtinho ou Guardiola, os que escancaram os cofres dos clubes. Acumulam títulos e, junto, pesadas dívidas.

Neste sábado, às 14h30min (ESPN), você poderá ver Wenger em ação quando ele recebe o Lincoln pelas quartas de final da 145ª edição da Copa da Inglaterra (FA CUP), a mais antiga do mundo. Seis destes troféus estão na sua coleção, taças que lhe garantiram oxigênio nas últimas e instáveis temporadas.



O alemão Özil é um dos ídolos do Arsenal Foto: Adrian Dennis / AFP