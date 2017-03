Como foi a tensa manhã do árbitro Diego Real na sede da FGF

Luiz Zini Pires

O pelotense Diego Almeida Real, 34 anos, passou boa parte da manhã desta segunda-feira na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), em Porto Alegre. Foi convocado pelo departamento de arbitragem da entidade, liderado por Luiz Fernando Moreira. Falou e ouviu. Seu abatimento assustou que o viu.

No relato de quem acompanhou o processo de perto, Real foi "espremido" pela comissão de arbitragem. Todos queriam saber sobre o jogo em Caxias, no domingo, quando o árbitro assinalou um pênalti inexistente contra o Inter.

Na avaliação geral, Real, um árbitro promissor, aspirante Fifa, com bom nome junto à CBF e que será escalado em jogos importantes das Séries A e B do Brasileirão 2017, foi classificado como "prepotente". Não ouviu os colegas assistentes na hora do pênalti invisível. Não voltou atrás na decisão. Resolveu assumir o lance. Marcar o que viu, o que achou que viu.

Um dirigente com amplo acesso ao andar de cima da FGF disse que o treinador do Inter, Antônio Carlos Zago, "matou a pau" na entrevista pós-jogo quando falou que Diego Real não sabe trabalhar em equipe. Acertou. A FGF pensa igual. Real precisa rever alguns conceitos.

Logo depois, em outra sala, o árbitro conversou com o presidente da FGF, Francisco Novelletto. Não falaram sobre futebol. Não havia clima.

Novelletto, que não parou de receber ligações de irados dirigentes e conselheiros colorados desde o final da tarde de domingo, ficou penalizado com o estado emocional do árbitro. O erro o abateu. Tentou confortá-lo. Disse que o mundo não acabou depois do lance decisivo no Estádio Alfredo Jaconi. É preciso seguir.

Ninguém fala sobre o futuro imediato de Real na sede da FGF. O silêncio é total. A geladeira o espera. Ficará um tempo fora do Gauchão, talvez nem apite mais na competição em 2017. Mas não será crucificado. Passará por uma reciclagem.

A FGF confia nele. Real é o cara escolhido para substituir Leandro Vuaden nos quadros da Fifa nos próximos anos.