Como Marco Polo Del Nero pode garantir Neymar e Tite na Arena

Luiz Zini Pires

Foto: Alex Ferreira / Camara dos Deputados

O extraordinário momento da Seleção Brasileira é uma bênção para o questionado presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. Seu Ibope junto aos 27 líderes das federações estaduais do país nunca esteve melhor. Ninguém questiona mais os motivos que o levam a não sair do país e evitar viagens internacionais com a delegação.

Em São Paulo, local de Brasil e Paraguai, nesta terça-feira, pelas Eliminatórias do Mundial de 2018, ele agradou dois dos dirigentes mais importantes do Estado ao mesmo tempo. Deixou a Seleção jogar na cidade do aliado Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da federação local, pediu o estádio do Corinthians para o jogo oficial e ainda chamou um adversário, o presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, para ser o chefe da delegação. Em mais um agrado, requisitou o Morumbi para um treino da equipe sob o comando de Tite.

Del Nero asfalta com calma a estrada que o deixará mais quatro anos no cargo a partir das eleições de 2018. Se algo acontecer no meio da imprevisível jornada – se o FBI aparecer ou se a Lava a Jato o chamar –, o paulista Carneiro Bastos será o seu sucessor natural.

Entre outubro de 2015 e março de 2017, na disputa das Eliminatórias, a Seleção visitou seis cidades em diferentes regiões do Brasil: Fortaleza, Salvador, Recife, Manaus, Natal, Belo Horizonte e São Paulo.

O Rio ganhou um amistoso contra a Colômbia. Receberá o Chile, em outubro, se o Maracanã estiver em condições. A FGF também pediu o jogo.

Em cada cidade, Del Nero reforçou estratégicas alianças políticas – fora as gordas mesadas que destina aos presidentes de federações mais chegadas.

O Rio Grande do Sul, na Arena, e o Mato Grosso, na Arena Pantanal, disputam o direito de receber jogo contra o Equador, de Miller Bolaños, em agosto.

Políticos da região do centro-oeste fazem lobby pesado na CBF para garantir o jogo. Conquistaram o apoio do paulista Walter Feldman, secretário-geral da CBF. O endereço da partida será conhecida em abril.

Porto Alegre continua com chances de garantir a visita dos equatorianos. Tudo depende da decisão de Del Nero.