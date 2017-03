Como nasceu o misterioso pênalti que derrubou o Inter em Caxias 

Luiz Zini Pires

Pode não soar como um clássico, um genérico do Gre-Nal. Mas a forte rivalidade entre Juventude e Inter, que une dirigentes, torcedores e jogadores, faz da partida um encontro especial - um dos maiores, mais vibrantes e melhores do futebol do Rio Grande do Sul.

A chuva, que castigou a Serra neste domingo, afastou o torcedor das arquibancadas. Não intimidou os atletas. A partida, típica das melhores do Gauchão, ofereceu tudo o que um fã de futebol espera – até um gol de pênalti que não existiu, convertido aos 52 minutos do segundo tempo.

Bola bateu no peito do colorado Junio, que pulou com o braço erguido. O árbitro Diego Real viu um toque de mão. Errou, a TV prova, e gerou uma confusão. Ele deixou o gramado protegido pela BM. O Juventude reclama de outro pênalti no primeiro tempo.



Mas as redes só não sacudiram mais vezes pela falta de perícia dos atacantes do Juventude. Acertaram a trave uma vez. A vitória foi justa, mesmo que o futebol seja um jogo injusto.

Danilo fez três grandes defesas. O goleiro deveria ter saído com os braços carregados de prêmios como o melhor jogador em campo. Pelo Ju, a estrela foi o incansável Taiberson.

Os serranos dominaram grande parte dos 90 minutos. Atacaram. Resolveram ousar, surpreender. Foi deles a iniciativa de atacar desde o começo.

Sem D'Alessandro, o Inter perdeu criatividade e continua fora da relação dos oito melhores times do campeonato. O argentino é um garçom famoso. Serve aos colegas com qualidade e certeza. Nico López e Roberson não são criadores. Rodrigo Dourado, Charles, expulso por jogada violenta, e William, a linha de três, só funciona da sua intermediária para trás.

Ao contrário do Gre-Nal, Antônio Carlos Zago não foi feliz. Escolheu a escalação errada. Valdívia poderia ter começado a partida. Paulão é um problema na zaga. William não funciona longe da lateral direita.

Do outro lado, o estreante Gilmar Dal Pozzo, mesmo com jogadores de qualidade inferior, estudou bem o adversário. Seu 4-2-3-1 segurou e envolveu o Inter.

De ruim na partida, depois da arbitragem, só o comportamento de alguns desmiolados torcedores do Juventude que não se comportaram com a civilidade que o futebol precisa, merece. Torcedores cuspiram nos visitantes que sentaram no banco de reservas do Estádio Alfredo Jaconi.

Espero que o árbitro Diego Real, já de óculos, tenha se dado conta e registrado em súmula.