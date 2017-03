Como o Gre-Nal do Gauchão ensinou o Grêmio da Libertadores

Luiz Zini Pires

O Grêmio, na teoria, é um time pronto, com base antiga e com jogadores experientes. A Liberadores começa agora.

O Inter é uma equipe em formação. A Série B parte em maio.

O tricolor pareceria melhor no começo de março. O Gre-Nal, porém, é capaz de igualar equipes em distintos estágios. É um jogo único, maior do que qualquer competição, ainda mais regional.

O clássico se encerra em si mesmo. Nada pode ser superior. Vale um campeonato inteiro. Mesmo que os 90 e poucos minutos de um bom Gre-Nal possam enganar atletas, treinadores, dirigentes e torcedores pela motivação especial, dedicação, deixa lições precisos.

O Grêmio aprendeu algumas. De volta das férias, já na Redação de ZH, ofereço uma pequena lista. Lei e comente.

Uma) Renato viu uma partida que raros observaram. O Grêmio não massacrou. Foi até surpreendido em alguns momentos. A posse de bola foi dividida. Seu time concluiu pouco. Renato foi envolvido pelo corajoso Zago no intervalo. Mexeu demais no time no segundo tempo.

Duas) o Canhoto Douglas não fez falta no sábado. Mas fará em outros dias igualmente ou mais intensos. Miller Bolaños jogou demais. Fez de tudo, até gol. É um jogador múltiplo. Capaz de servir e marcar.

Três) Walace fez uma falta danada. Abriu um corredor na frente da zaga gremista. Sua força física era um escudo, blindava a defesa. O time perdeu força defensiva, proteção. Contratar volante é uma obrigação. Proteger melhor zagueiros e laterais é um dever do treinador.

Quatro) Marcelo Oliveira é intocável. Mas é o jogador mais frágil da defesa. Encontra sério problemas na função ofensiva. Sofre o ataque, o time por tabela.

Cinco) Lucas Barrios é um número 9 de carteirinha. Funciona na grande área. Uma das suas especialidades é o cabeceio. Precisa da jogada lateral e de linha de fundo, do preciso (e precioso) cruzamento. Da esquerda, não virá nada. Bola alta só da direita, com Edílson.

Seis) Luan murchou. Não é mais o jogador do pentacampeonato da Copa do Brasil e dos últimos meses do ano passado. O que aconteceu? Será que está desestimulado pelo comportamento da janela de negócios da Europa? Por Tite não lembrar dele? Com Barrios, seu posicionamento mudará. Não será mais falso 9, sua melhor função.

Sete) O Grêmio da Copa do Brasil de 2016 ainda não reapareceu depois de quase dois meses de trabalho: pré-temporada, amistosos e jogos oficiais. O time decidido, intenso, competitivo e mortal no contra-ataque sumiu. Está pronto para jogar a Libertadores? Sim. Não para ganhar. Renato ainda não mostrou seu time de 2017. Já é tempo.



Oito) Uma das raras certezas é que o Grêmio, sem Walace e Douglas, com reforços, Barrios, entre outros, mudou. O Gre-Nal mostrou que as mudanças não foram tão boas assim. O jogo na Venezuela, quarta, poderá mostar um pouco mais.