Como o Gre-Nal vai influir na Copa do Brasil do Inter

Luiz Zini Pires

O Inter pisa nesta quarta-feira noturna na terceira fase da Copa do Brasil, contra o maranhense Sampaio Corrêa, com o ânimo dobrado, triplicado. O bom Gre-Nal, 2 a 2 no sábado, na Arena, ajudou, especialmente o segundo tempo. A confiança é outra. Siga oito ideias.

Uma) D'Alessandro continua imprescindível ao time. O argentino é um jogador que se recusa a perder. Tem marketing próprio, mas, em campo, é referência para os colegas e um jogador temido pelos adversários. Será decisivo na campanha de 2017. Seu Gre-Nal foi outra vez especial.

Duas) Antônio Carlos Zago mostrou mais uma vez que é um treinador corajoso. Mudou o time no intervalo, depois de um primeiro tempo comprometedor. Ousou. O clássico foi seu melhor teste, mostrou um caminho e o deixou respirar, garantiu fôlego. Sabe que precisa disputar a Série B com um time ofensivo.

Três) O desembarque do zagueiro Cuesta no Beira-Rio é um alívio, ao menos na teoria. Falta escolher o seu companheiro de posição, que não é Paulão e nem Ernando. É preciso mudar radicalmente o sistema defensivo que fracassou em 2016. Será que William está mesmo interessado em continuar no Beira-Rio.

Quatro) Carlinhos é uma boa nova. Qualificou o setor esquerdo. O lateral brindou o time com uma poderosa jogada ofensiva. Lembrou o jogador campeão brasileiro pelo Fluminense. Será um dos nomes colorados de 2017 se não sofrer com lesões, como no ano passado no São Paulo.

Cinco) Brenner, camisa 9 de carteirinha, clássico homem de definição, fez gol. O sétimo em sete partidas. Ganhou titularidade e a confiança do treinador e dos dirigentes – do torcedor é mais difícil. É o centroavante da vez enquanto o catarinense William Potkker não chega.

Seis) Nico López será o companheiro de ataque de Brenner. Exibe mais recursos do que Carlos. O Gre-Nal provou que os dois podem se dar bem, muito bem, lado a lado.

Sete) Rodrigo Dourado voltou a ser um marcador implacável, volante de contenção que é. Precisa melhorar a qualidade do passe se quiser mudar de patamar como jogador.