Como o novo goleador colorado se comporta no Paulistão 2017

Luiz Zini Pires

Uma das revelações do futebol paulistas de 2016, mesmo com 23 anos, William Pottker, novo atacante de R$ 5 milhões do Inter, não marca gols há quatro jogos no Campeonato Paulista com a camisa da Ponte Preta.

Mesmo assim, é um dos principais goleadores do Paulistão, com quatro gols depois de oito rodadas. Suas atuações têm sido elogiadas.

Nascido em Florianópolis, Pottker está atrás de quatro jogadores no ranking da competição paulista, todos com cinco gols.

Um deles é Gilberto, do São Paulo, e que não deu certo no Beira-Rio.

Outro ex-colorado, Jô, do Corinthians, já marcou três vezes.